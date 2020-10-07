Людство поступово відкриває завісу над таємницями Всесвіту. Однак багато фізичних подій або явищ поки існують виключно в теорії. Нещодавно космічне агентство NASA показало справжній вибух наднової, що виявився в п'ять мільярдів разів яскравішим за Сонце.

NASA показало покадровое відео, де можна розглянути "хвіст" зірки, що вибухає, повідомляє 24 канал. Для створення серії зображень були використані фотографії з орбітального телескопа "Габбл", зняті з лютого 2018 року по лютий 2020 року.

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Наднова розташована у спіральній галактиці NGC 2525, що знаходиться на відстані 70 мільйонів світлових років від Землі. Вибухають зірка отримала назву SN 2018gv.

Вибух наднової, який зафіксували у NASA на відео:

Що цікаво, ця наднова була вперше виявлена ​​астрономом-любителем Коічі Ітагакі у січні 2018 року. Саме завдяки його знахідці "Габбл" зміг не тільки підтвердити її існування, а й зафіксувати смерть зірки, яскравість якої на піку була в п'ять мільярдів разів вищою, ніж у Сонця.