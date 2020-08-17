Наскільки технологічним може бути звичайний цегла? Здається, крім того, щоб підтримувати стіни будинку, вона більше ні на що не годиться. Насправді це не так. Дослідники знайшли спосіб перетворити кожен окремий блок в пристрій зберігання енергії.

Відтак повноцінний будинок перетворюється у великий акумулятор, готовий забезпечити аварійне живлення, розповідає New Atlas.

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Команда дослідників вирішила довести, що звичайні будівельні цеглини здатні зберігати і передавати енергію, виступаючи в ролі акумулятора. В ході експерименту з'ясувалося, що вони можуть не тільки зберігати енергію, а й об'єднуватися, після чого весь будинок стає великою батарейкою.

Деталі розробки

Трансформація передбачала наступні етапи. Спершу цеглу покрили провідним полімером PEDOT: це перетворило кожну з цеглин в "іонну губку", здатну проводити та зберігати енергію. У підсумку блоки стали суперконденсаторами, отримавши здатність заряджатися і розряджатися швидше, ніж звичайна батарейка. Потім дослідники склали з цегли стіну і покрили їх шаром епоксидної смоли, щоб суперконденсатори змогли працювати навіть під водою.



Дослідники перетворили звичайну цеглу на акумулятор

Як виявилося, окрема цегла може заряджатися до 3 вольт за 10 секунд та живити зелений світлодіод протягом 10 хвилин. Після об'єднання підсумкова конструкція може підключатися до сонячних батарей.

Застосування

Важливою перевагою подібної технології дослідники називають здатність суперконденсаторів перезаряджатися сотні тисяч разів. В ході експерименту з'ясувалося, що стіна з 50 цеглин може забезпечити аварійне живлення протягом п'яти годин. До того ж технологія вкрай дешева і проста у застосуванні.