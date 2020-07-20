Міжнародна група астрофізиків заново розрахувала вік Всесвіту і встановила, що їй близько 13,8 мільярда років. Дані, зібрані телескопом Атакама в Чилі, збігаються зі Стандартною моделлю і вимірами космічної обсерваторії Планк.

Вік Всесвіту – величина, про яку астрофізики не мають єдиної думки. Стандартна модель і дані супутника Планк стверджують, що їй приблизно 13,8 мільярда років, але минулого року вчені вирахували за рухом галактик, що вона на 2,3 мільярда років молодша. Ця різниця вказувала на те, що може знадобитися нова модель або що у вимірювання закралась помилка, пише Science Daily.

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Команда космічного телескопа Атакама (АСТ), розташованого в Чилі, вирахувала вік Всесвіту, дослідивши найперше світло – мікрохвильове фонове випромінювання, що виникло через 380 000 років після зародження Всесвіту – і відповідь збіглася з результатами спостережень обсерваторії Планк. Всесвіту приблизно 13,77 мільярда років, плюс-мінус 40 мільйонів.

Отримані дані дозволили також зрозуміти швидкість розширення Всесвіту, яка обчислюється за постійною Хаббла. Розрахунки АСТ показують, що постійна Хаббла дорівнює 67,6 км/с на мегапарсек. Іншими словами, об'єкт на відстані 3,26 мільйонів світлових років віддаляється від нас зі швидкістю 67,6 км в секунду.



Модель розширення всесвіту після Великого вибуху

Цей результат також практично збігається з вимірами, зробленими командою обсерваторії Планк – 67,4 км/с на мегапарсек. Таким чином підтверджені дві найбільш важливі цифри, пов'язані з Всесвітом які лежать в основі Стандартної моделі.