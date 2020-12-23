Група дослідників з Центру аудіо, акустики і вібрації Сіднейського технологічного університету розробила новий тип системи віртуального шумозаглушення. У ній компоненти активного шумозаглушення розташовуються не в навушниках, а в підголівнику крісла.

Деталі відкриття

Команда з Сіднея розробила систему , яка працює як з високими, так і з низькими частотами. Дослідники використовували систему дистанційного акустичного зондування, засновану на лазерному доплері вському віброметрі (LDV), який вимірює безконтактні вібрації у широкому діапазоні. Вони помістили у вухо людського макета крихітну світлоповертаючу мембрану розміром з ювелірний виріб у ролі датчика для LDV.

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Як це працює

Амплітуда і частота коливань витягуються з доплерівського зсуву частоти відбитого лазерного променя внаслідок вібрації поверхні. Система продемонструвала шумозаглушення відразу декількох джерел в діапазоні до 6 кГц з ослабленням від 10 до 20 дБ.

Дослідники перевірили свою систему на трьох типових типах шумів: всередині літака, шум літака, що пролітає і звичайна мова людини.

Комерційне застосування

Єдиним обмеженням для масового виробництва є висока вартість, оскільки в системі використовуються LDV. Однак дослідники сподіваються, що розробки найближчого майбутнього допоможуть зробити систему більш рентабельною.

Також вчені мають попрацювати з точністю системи відстеження положення голови, матеріалом мембрани, що поміщається в вухо, а також над безпекою використовуваних невидимих ​​лазерів.

Раніші розробки

Подібні системи розробляли і раніше, але їх ефективність була нижчою шумопоглинаючих навушників. В існуючих системах використовуються мікрофони, встановлені в певному положенні навколо голови користувача, щоб вловлювати звуки. Ці установки найкраще підходять для роботи з низькочастотними шумами до 1 кГц. Однак пасивний контроль для високочастотні шумів відсутня. А дані частоти включають і людську мову, діапазон якої становить від 4 до 6 кГц.