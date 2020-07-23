Прорив в технології сонячних елементів здатний підвищити продуктивність і знизити вартість перетворення енергії сонця в електрику. Йдеться про перетворення низькоенергетичного, невидимого для людини світла, в високоенергетичний, який можуть використовувати фотоелементи. Секретний інгредієнт, який дозволяє розширити спектр інформації, що збирається енергії, – кисень.

Фахівці з двох австралійських і одного американського університетів виявили, що кисень можна використовувати для трансферу низькоенергетичного випромінювання, пише сайт одного з вузів.

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"Більшість фотоелементів виготовляють з кремнію, який не реагує на світло, що володіє меншою енергією, ніж ближній інфрачервоний. Це означає, що якісь частини світлового спектру залишаться непотрібними нашим сучасним пристроям і технологіям", – пояснив професор Тім Шмідт з Університету Нового Південного Уельсу.

Суть нової розробки

Команда вчених пропонує використовувати квантові точки для абсорбції низькоенергетичного світла і перетворення його в світло видимого спектру, з якого потім можна виробляти електричну енергію. Один із способів, яким можна досягти цієї мети – зловити кілька низькоенергетичних фотонів і "склеїти" їх разом.

Однак досі цього не вдавалося зробити за межами кремнієвої енергетичної щілини, тобто мінімуму енергії, який потрібно для збудження електрона в кремнії до стану провідності. Вченим вдалося подолати цю проблему за допомогою кисню і квантових точок, штучних нанокристалів, які абсорбували низькоенергетичний світло. Потім кисень переносив його до органічних молекул.

Поки ефективність процесу залишається на низькому рівні, але у вчених є ідеї, як в найближчому майбутньому можна було б підвищити ККД системи. І вони впевнені, що зробити це вийде досить швидко.