Історія простого олівця почалася кілька століть назад. Весь цей час він використовувався тільки для малювання і письма. Нещодавно команда дослідників виявила, що за допомогою графіту, який входить до складу олівця, і звичайного паперу можна робити недорогі біометричні датчики для відстеження здоров'я.

Простий олівець на 90% складається з графіту. Як з'ясувалося, під час малювання виділяється достатньо теплової енергії для створення на звичайному папері датчиків для біоелектричного моніторингу, повідомляє engadget.

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На думку фахівців, за допомогою олівця й паперу можна буде контролювати температуру, рівень глюкози та інші показники організму.

"Якщо у людини є проблеми зі сном, ми можемо намалювати біомедичний пристрій, який буде контролювати рівень його сну. Або в класі вчитель може залучити учнів, залучивши їх до створення пристрою за допомогою олівців та паперу. Крім того, цей недорогий підхід може дозволити вченим проводити дослідження будинку, наприклад, під час пандемії", – резюмують дослідники.



Нова технологія дозволить створювати прості натільні пристрої і датчики

Нова технологія має незаперечну перевагу у простоті застосування й дешевизні. Крім того, матеріали, які застосовуються в процесі, спричиняють мінімальний вплив на екологію, оскільки досить швидко розкладаються.

Також значною перевагою називається сам папір, який можна складати, переносити і навіть задіяти повторно. Додатково вказується, що найкраще підходять олівці з 93-процентним вмістом графіту.