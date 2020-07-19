Мільйони людей мріють стати успішними блогерами. Для цього одні кріплять камеру собі на голову, інші – використовують собак та кішок, фіксуючи все, що відбувається з чотириногими вихованцями. Американські дослідники пішли ще далі. Вони розмістили камеру на спині комахи, щоб дізнатися, яким навколишній світ бачить звичайний жук.

Одним з найбільш популярних пристроїв для відеозйомки вважається GoPro. На жаль, сучасні камери занадто громіздкі для того, щоб їх можна було помістити на спину жука. Для спостережень за комахами американські дослідники створили пристрій, що дозволяє поглянути на світ під іншим кутом, повідомляє Gizmodo.

Цікаво Дослідники створили новий тип біометричного датчика на основі олівця і паперу

Головними критеріями були невелика вага і прийнятна якість картинки. В результаті 250-міліграмова камера була успішно закріплена на спині пінакатного жука, здатного переносити вантажі вагою більш ніж півграма крутими схилами і деревами.

Особливості мініатюрної камери

Насправді, розмістити повноцінну камеру на комасі неможливо. Для неї потрібно багато енергії, висока продуктивність і багато іншого. Замість цього були використані сенсори, які працюють за тим же принципом, як світ бачать мухи. Їх великі складні очі можуть виявляти рух в широкому полі зору, але разом з тим мають невелику область з високою роздільною здатністю, що дозволяє їм фокусуватися на жертві або інших цілях.



Мніатюрну камеру урозмістили на спині жука

В результаті камера стала чорно-білою і знімає зі швидкістю 1-5 кадрів в секунду. Об'єктив отримав можливість віддаленого обертання на 60 градусів, що дозволяє генерувати панораму з високою роздільною здатністю. Передача зображення здійснюється по Bluetooth на відстані до 120 метрів. Для контролю за комахою і збільшенням часу автономної роботи встановлений акселерометр. Завдяки цьому пристрій здатний працювати до шести годин без підзарядки.

Дослідники запевняють, що не планують таємно проникати в житла людей. Найбільше їх цікавить соціальне життя комах.