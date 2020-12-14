Дослідники виявили мережу таких собі "супермагістралей", за допомогою яких космічні об'єкти можуть переміщатися Сонячною системою з неймовірною швидкістю. Це створені гравітаційними впливами космічні структури, які неможливо розгледіти неозброєним оком.

Як це працює

Гравітаційні структури утворюють серію пов'язаних між собою арок всередині, що прямують від пояса астероїдів до Урана і за його межі, пояснює UCSdNews.

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Такі структури, дають змогу об'єктам переміщатися Сонячною системою набагато швидше, ніж це взагалі можливо, як вважалося раніше. Дані маршрути дозволяють переміщатися кометам та астероїдам на відстань від Юпітера до Нептуна менш ніж за десятиліття. Відстань до 100 астрономічних одиниць можливо подолати менш ніж за століття, упевнені дослідники.

При звичайних умовах без таких "супермагістралей" час подорожі космічних об'єктів збільшується до сотень і навіть мільйонів років. Найпомітніші серії арок пов'язані з Юпітером і його потужними гравітаційними силами.

Що це дає

Відкриття "супермагістралей" дасть людству нові можливості, наприклад, для створення космічних кораблів, які можуть пересуватися Сонячною системою за десятиліття.