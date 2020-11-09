Астрономи виявили на Марсі незвичайний потрійний кратер. На їхню думку, він міг виникнути близько чотирьох мільярдів років тому в результаті падіння астероїда.

Космічний зонд Європейського космічного агентства (ЄКА) Mars Express сфотографував тріо кратерів за допомогою стереокамери з високою роздільною здатністю (HRSC), повідомляє 24 канал.

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Що відомо про кратери

Три кратери розташовані на південному високогір'ї Марса. Ці 28-45-кілометрові кратери, ймовірно, утворилися близько чотирьох мільярдів років тому.

Астрономи зазначають, що теоретично три різних астероїда випадково потрапили в цю точку. Однак більш ймовірно, що всі три кратери мають спільне походження – падіння великого астероїда, що розпався на три частини під час польоту через марсіанську атмосферу.



Потрійний кратер на марсіанському високогір'ї / Фото ESA

Такі множинні удари частинами астероїдів відбувалися й на Землі. Наприклад, Нордлінгер Ріс (природний регіон в південно-західній Німеччині) і Штайнхаймскій кратер в 40 км від нього, ймовірно, утворилися 15 мільйонів років тому двома осколками одного і того ж астероїда.

Особливості кратерів на Марсі

У трьох марсіанських кратерів місця зіткнення були ближчими один до одного, можливо, тому, що астероїд розірвався прямо над поверхнею. Якщо це припущення вірне, це багато говорить про газову оболонку на ранніх етапах еволюції Марсу. Це означає, що тоді атмосфера Червоної планети мала б бути набагато щільнішою, ніж сьогодні, і опір був досить великим, щоб розбити астероїд.

Це, у свою чергу, свідчить на користь моделі еволюції Марсу, згідно з якою близько чотирьох мільярдів років тому на планеті була щільна атмосфера, рідка вода і, можливо, навіть океан. Згодом велика частина щільної атмосфери розсіялася через сонячний вітер.