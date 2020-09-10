Національна прискорювальна лабораторія SLAC повідомила, що дослідники зі Стенфорда зробили 3200-мегапіксельні фотографії. Для цього використовували датчики, які стануть частиною найбільшої цифрової камери у світі. Вона буде встановлена в університетському телескопі Legacy Survey of Space and Time (LSST) у Чилі, який буде вивчати темну енергію та темну матерію.

Фотографії настільки великі, що для відображення кожної з них в повному розмірі буде потрібно 378 телевізійних екранів 4K, зазначають у SLAC.

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На знімках видно об'єкти, які не можуть захопити інші камери – наприклад, м'яч для гольфу можна розгледіти на відстані 24 км. Датчики можуть виявляти об'єкти в 100 мільйонів разів тьмяніші, ніж видимі неозброєним оком.

Така продуктивність стала можливою завдяки 189 датчикам, відомим як пристрої з зарядним зв'язком (ПЗС), кожен з яких має розмір 16 мегапікселів. ПЗС-матриці упаковані в блоки "плоти", які становлять фокальну площину камери. Є 21 "пліт", плюс чотири спеціальні "плоти", які не використовуються для побудови зображень. Всього в фокальній площині 3,2 мільярда пікселів.

Відео розповідає, як робили найбільший в історії знімок:

Кожен з "плотів" вартістю до 3 мільйонів доларів розміщували в сітці для фокальної площини. Роботи тривали протягом шести місяців.

Тепер команді належить робота зі створення іншої частини камери. Очікується, що її фінальні випробування почнуться в середині 2021 року.