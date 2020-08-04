Не перестає дивувати 2020 рік і марсіанськими дослідженнями. Об'єднані Арабські Емірати, Китай та США майже одночасно розпочали дослідження Марса.

Вивчити нижній шар атмосфери – можливо

Після 6 років роботи дослідники Об'єднаних Арабських Еміратів відправили на Марс космічний апарат "Аль-Амаль". Для запуску першої арабської ракети розробники інвестували 200 мільйонів доларів. Місію розробляли понад 150 інженерів. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова Перша арабська місія на Марс полетить у космос 20 липня

Дослідники ОАЕ мають на меті створити першу кліматичну карту Марса та вивчити нижні шари атмосфери, де формується марсіанська погода. Спонукало розробників до реалізації цього задуму і бажання популяризувати космічну галузь серед арабської молоді.

Керівник проєкту Омран Шараф запевняє, що, незважаючи на виснаження працівників, космічний апарат безпечний та надійний. За розрахунками, на орбіту Марса "Аль-Амаль" прибуде в грудні 2021 року.



Космічний апарат "Аль-Амаль" / Фото Space

Китайським розробкам немає меж

Вже в лютому 2021 року "червону планету" має вивчати перша китайська міжпланетна станція "Тяньвень – 1". Планетологи сподіваються знайти будь-які ознаки життя на Марсі за допомогою 6-колісного робота, оснащеного камерою та інструментами.

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За твердженням речника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбіна, метою розробки було бажання відкрити платформу для наукових досліджень. Китайські науковці намагатимуться вивчити геологічну структуру "червоної планети", характеристики її ґрунту та марсіанський клімат. Зауважмо, якщо спроба буде вдалою, то Китай буде другою країною після США, яка матиме космічний апарат на іншій планеті.



Запуск "Тяньвень – 1" / Фото ВВС

Літати можна й без пілота

На відміну від попередніх першовідкривачів, американці відправили на Марс вже 5 марсохід. Розробники стверджують, що, окрім збільшених масштабів та ваги марсохода, вперше до "червоної планети" прямує безпілотник: майже 2-кілограмовий мінігелікоптер.



Дослідники проєкту NASA хочуть першими продемонструвати можливість польоту, де атмосфера в 100 разів розрідженіша, ніж на Землі. Американський космічний апарат "Наполегливість" має відшукати давні скам'янілі бактерії на кратері "Єзеро". Також фахівці сподіваються там знайти залишки мікробів або збережених у глині ​​молекул.

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Науковий співробітник проєкту NASA MARS 2020 Кеннет Фарлі пояснює вибір локації тим, що дослідники мали бажання рушити до місця, де будуть чіткі ознаки життєвого середовища. Варто зазначити, що "Єзеро" – це кратер діаметром близько 45 кілометрів, де, за твердженням науковців, 3 – 4 мільярди років тому була розташована велика водойма, глибина якої сягала сотні метрів.

Згідно з розрахунками, марсохід має пропрацювати 687 земних діб, тому повернення на Землю відбудеться не раніше 2026 року.

Автори проєкту AlphaCentauri детально розповіли про місію Mars 2020: