Компанія Apple має випустити нову лінійку смартфонів iPhone 12 у вересні. Це підтверджують і численні витоки. А от старт продажів можуть перенести на жовтень-листопад, або навіть на наступний рік.

Принаймні про це кажуть аналітики компанії Wedbush Securities, передає macrumors.

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Вони стверджують, що смартфон iPhone 12 без підтримки мереж 5G вийде на початку 2021 року.

Що це означає

У вересні ми побачимо 4 нові моделі з лінійки iPhone 12. Всі вони матимуть підтримку 5G, що позначиться на вартості всіх моделей.

А от доступніша версія iPhone 12 з підтримкою мережі 4G, вийде у лютому наступного року.

Цей смартфон буде коштувати 800 доларів (21 600 гривень). Звичайно, аналогічна версія з 5G обійдеться користувачам дорожче. Можливо, це така стратегія Apple. У 2018 році найдоступніший смартфон iPhone Xr теж вийшов з деяким запізненням, порівняно з основною лінійкою.