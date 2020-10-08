Українська студія GSC Game World опублікувала свіжий тизер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. На нових кадрах можна побачити завод Юпітер.

Новий ролик оприлюднили на офіційних сторінках GSC Game World у соцмережах.

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Що нового показали

На новому трейтері S.T.A.L.K.E.R. 2 показали ще одну ігрову локацію. На 10-секундному відео, яке опублікувала GSC Game World, можна побачити завод Юпітер, до і після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

"Ходять чутки, що є секретний тунель в Прип'ять під Юпітером. Але справа в тому, що ці чутки з'являються зазвичай після другої склянки. Після таких розмов Юпітер стає таким чортовим кошмаром, що ніхто не сміє наближатися до нього", – сказано в описі до Facebook.