Довгоочікувана гра S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явився новий трейлер
Українська студія GSC Game World опублікувала свіжий тизер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. На нових кадрах можна побачити завод Юпітер.
Новий ролик оприлюднили на офіційних сторінках GSC Game World у соцмережах.
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Що нового показали
На новому трейтері S.T.A.L.K.E.R. 2 показали ще одну ігрову локацію. На 10-секундному відео, яке опублікувала GSC Game World, можна побачити завод Юпітер, до і після катастрофи на Чорнобильській АЕС.
"Ходять чутки, що є секретний тунель в Прип'ять під Юпітером. Але справа в тому, що ці чутки з'являються зазвичай після другої склянки. Після таких розмов Юпітер стає таким чортовим кошмаром, що ніхто не сміє наближатися до нього", – сказано в описі до Facebook.
Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2?Це гра у жанрі постапокаліптичного шутера, від українських розробників, події якої відбуваються у Чорнобильській зоні. Відомо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде спочатку на Xbox Series X і PC, а вже пізніше стане доступною на PlayStation 5.
При цьому точна дата анонсу досі невідома. Інсайдери припускають, що її анонс варто очікувати в 2021-2022 роках.