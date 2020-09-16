Довідка внутрішньо-переміщеної особи теж буде у смартфоні
У мобільному застосунку Дія з'явиться ще одна довідка ВПО. Цей документ дуже важливий для внутрішніх переселенців, адже в Україні кілька мільйонів внутрішньо-переміщених осіб.
Про це розповів глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Постанову, що дає змогу інтегрувати довідку ВПО у додаток Дія, вже прийняли на засіданні Кабінету міністрів.
Коли стане доступна
Як каже Федоров, її бета-тестування старту є вже найближчі кілька днів. А для решти українців довідка у Дії з'явиться вже у жовтні. Такий крок має спростити отримання адміністративних послуг, які потребують пред'явлення або подачу копії цього документу.
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Довідку ВПО можна надавати:
- При влаштуванні на роботу або вступу до університету;
- При отриманні допомоги на оплату компослуг чи субсидії;
- При здійсненні фінансових операцій в банках чи фінустановах;
- Для голосування на виборах;
- При записі до лікаря;
- При отриманні певної послуги від держави, наприклад, паспорт.