У мобільному застосунку Дія з'явиться ще одна довідка ВПО. Цей документ дуже важливий для внутрішніх переселенців, адже в Україні кілька мільйонів внутрішньо-переміщених осіб.

Про це розповів глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Постанову, що дає змогу інтегрувати довідку ВПО у додаток Дія, вже прийняли на засіданні Кабінету міністрів.

Коли стане доступна

Як каже Федоров, її бета-тестування старту є вже найближчі кілька днів. А для решти українців довідка у Дії з'явиться вже у жовтні. Такий крок має спростити отримання адміністративних послуг, які потребують пред'явлення або подачу копії цього документу.

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Довідку ВПО можна надавати: