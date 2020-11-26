Біля Олімпійського стадіону у столиці 25 листопада відбувся технологічний перформанс за участі більш ніж 60 дронів, приурочений старту Року обізнаності про рак легені. Команда з 20 дизайнерів, 3D-художників, фахівців зі світла й звуку протягом 2 місяців створювала інформаційне шоу, що розповідає про хворобу, яку за рік було діагностовано близько 13 000 українцям.

Як все відбувалося

Десятки дронів злетіли біля Олімпійського стадіону і під звуковий супровід створювали у небі фігури, що підсвічувалися з землі, повідомляє 24 канал.

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Під час інформаційного шоу глядачам розповідали про проблематику раку легені в Україні, статистику захворюваності, групи ризику й важливість ранньої діагностики. В основу технологічного перформансу закладено історії трьох людей, чиє життя змінив рак легені.

"Цим перформансом ми прагнемо привернути увагу суспільства до хвороби, від якої в Україні смертність становила більше 9 000 випадків за рік. Рак легені – одне з найбільш поширених онкологічних захворювань в Україні, а низька обізнаність та розповсюдженість міфів про хворобу може завадити звернутися до лікаря вчасно. Попри те, що рак легені вважається "чоловічою" хворобою, яка вражає здебільшого курців, насправді група ризику значно ширша. Так рак легені виявляють і у молодих людей та у людей які ніколи не палили", – каже Оксана Сурцева, організаторка проєкту, медична директорка "Рош Україна".

Фото світлового шоу

Світлове шоу Києві, відео:

Що таке Рік обізнаності про рак легені

Це інформаційний проєкт, що має за мету підвищити рівень знань українців про рак легені, його профілактику і лікування. У всьому світі саме листопад присвячений інформуванню про цю недугу, проте, зважаючи на поширеність цього виду раку і високу смертність від нього, компанія «Рош Україна» прийняла рішення розпочати річний проєкт.

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Організатори проєкту розповідають українцям про важливість уважного ставлення до свого здоров’я і особливо для людей, які перебувають під впливом факторів ризику: зокрема для курців, робітників підприємств зі шкідливими умовами праці та мешканців забруднених міст або людей, що мають родичів, які хворіють або хворіли на рак легені.

Важливо! Рак легені на ранніх стадіях часто перебігає без жодних симптомів, поки не стає поширеним. Проте деякі пацієнти мають симптоми раку легені вже на І-ІІ стадії: кашель що не проходить або посилюється, біль у грудях, задишку, загальне погіршення стану здоров’я. Якщо при появі цих симптомів вчасно звернутись до лікаря, є можливість діагностувати захворювання на ранній стадії, коли лікування може бути більш ефективним