Ексміністр Кабінету міністрів, засновник monobank Дмитро Дубілет заявив про запуск проєкту під назвою РРО Checkbox. Це дасть змогу позбутись застарілих касових апаратів.

Про новий проєкт Дубілет розповів на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що більшість підприємців повинні мати касові апарати. Вони є доволі дорогими, але в сучасних умовах мало ефективними.

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Що пропонує Дубілет

"Ми створили крутий програмний продукт, який дасть змогу українському бізнесу економити гроші і бути ефективнішим. Йдеться про так звані програмні РРО або, простіше, програмні каси", – сказав Дубілет.

Він додав, що Checkbox вже тестують кілька великих мереж. Запуск сервісу має відбутись 1 серпня.

Загалом в компанії виокремлюють 3 групи клієнтів.

Малий бізнес. Вони зможуть користуватись веб-сторінкою, чат-ботом або мобільним додатком. Клієнти зможуть формувати чеки і друкувати їх або відправляти клієнту на емейл.

Вони зможуть користуватись веб-сторінкою, чат-ботом або мобільним додатком. Клієнти зможуть формувати чеки і друкувати їх або відправляти клієнту на емейл. Інтернет-магазини . Їм надають API, що легко інтегрується з інтернет-магазинами. Вони зможуть відправляти клієнту автоматично чек на пошту після оплати і отримання товару.

. Їм надають API, що легко інтегрується з інтернет-магазинами. Вони зможуть відправляти клієнту автоматично чек на пошту після оплати і отримання товару. Роздрібна торгівля (середній і великий бізнес). Вони отримають інструмент для інтеграції з фронт-системами (програма, яка встановлюється в пару кліків і замінюють собою касу).

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Ціна

До жовтня сервіс буде безкоштовним. Далі для малого бізнесу цей продукт буде коштувати 149 гривень за одну касу в місяць.