Італійський виробник мотоциклів Ducati випустив новий електричний велосипед у співпраці з компанією Thok. Покупцям пропонують компоненти преміум-класу, упаковані в стильний дизайн і обіцяють, що e-Scrambler відмінно покаже себе і на вулиці міста, і на лісовій дорозі.

Електричний велосипед e-Scrambler створений за сприяння інженерів компанії Thok, вже мають досвід в розробці туристичних електровелосипедів, розповідає New Atlas.

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Особливості e-Scrambler

Він обладнаний мотором Shimano Steps E700 на 250 Вт і видає 60 Н*м крутного моменту, акумулятором Shimano на 504 Вт*год, вилкою Suntour XCR34 і рамою з трубок різної товщини. Колеса у e-Scrambler розміром 27,5 дюймів, шини Pirelli Cycl-e товщиною 2,35 дюймів, трансмісія SRAM NX на 11 швидкостей і дискові гальма тієї ж фірми з роторами 203 мм.

Власне, інженери італійської компанії розробили лише ергономічні рукоятки керма, сідло, крила, багажник, підніжку і задні та передні фари, які входять в базовий комплект.



Електричний вилосипед від Ducati та Thok – e-Scrambler

Це не перший приклад співпраці Ducati з Thok – у 2018 на автошоу в Мілані був представлений гірський електровелосипед MIG-RR.

Ціна

У E-Scrambler чотири розміри рами і всього одне забарвлення – чорно-жовте. Ціни на велосипед починаються від 3 699 євро (120 548 гривень).