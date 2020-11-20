20 листопада у світі та в Україні зокрема відзначають Всесвітній день дитини. Саме цього дня в 1959 році Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію про права дитини. З нагоди Всесвітнього дня дітей компанія Google випустила відповідний дудл (стилізація логотипу пошуковика).

Докладніше про новий дудл від Google

Цього разу пошуковик стилізував свій логотип під картинку з дітьми всіх рас. Ті, зі свого боку, бавляться в різні ігри. Про це повідомляє 24 канал.

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Новий дудл Google присвятив Всесвітньому дню дітей / Cкриншот

А на сторінці з результатами пошуку можна побачити спрощену версію дудлу. Тут букви "о" у слові Google заміняють дитячі вітряки. Саме таким бавиться темношкіра дитина на картинці вище.



Спрощена версія дудла до Всесвітнього дня дітей від Google / Скриншот

Дудл до Всесвітнього дня дітей є доступним користувачам із 12 країн. Більшість із них – африканські. Щоправда, Європа та Азія в цьому списку – також представлені.

В яких країнах відображається такий логотип

Україна,

Італія,

Марокко,

Алжир,

Лівія,

Єгипет,

Ірак,

Саудівська Аравія,

Оман,

Малайзія,

Гана,

Танзанія,

Кенія,

Уганда.



Країни на світовій мапі, в якій можна побачити дудл до Всесвітнього дня дітей від Google / Скриншот

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Історія Всесвітнього дня дітей

Історія цього дня бере свій початок у 1954 році. Тоді Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дитини як дня світового братерства та взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Спочатку дату святкування Дня дитини рекомендувалася виключно на розсуд кожної держави, яка визнає для себе доцільним відзначати цей день. Так, у багатьох країнах, зокрема в колишньому СРСР, виник Міжнародний день захисту дітей, який відзначають 1 червня.

Пізніше 20 листопада 1959 року ухвалили "Декларацію прав дитини". Потім, в 1989 році, також 20 листопада всесвітнім співтовариством прийняли "Конвенцію прав дитини". Тому питання з єдиної для всіх датою святкування цього дня було вирішено само собою. Тепер в офіційних документах ООН фігурує саме ця дата.

Конвенцію ООН про права дитини, яка є основним документом, що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини, Україна ратифікувала ще 27 лютого 1991 року. Набув документ чинності 27 вересня 1991 року.



Всесвітній день дітей виник завдяки Генасамблеї ООН / Фото Getty Images

Мета Всесвітнього дня дитини

Діти, як найбільш вразлива частина суспільства, гостро переживають наслідки найбільш серйозних суспільних проблем: криза сім'ї, бідність, недосконалість механізмів захисту прав тощо. Серед головних проблем можна назвати і дитячу смертність.

Адже сьогодні абсолютно здоровими народжується менше третини дітей. Кожна сьома дитина виховується в неповній сім'ї. У соціально несприятливих умовах, не отримуючи необхідного виховання та освіти, проживають 6 мільйонів підлітків. Крім того, за словами фахівців, соціальна ізоляція, у якій ростуть вихованці дитячих будинків та інтернатів, призводить до того, що у доросле життя вони входять зовсім непідготовленими.

Тому завдяки Всесвітньому дню дитини намагаються привернути уваги широкої громадськості до питань, спрямованим на реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Цього дня проходять різноманітні благодійні акції.

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20 листопада згадують про головні проблеми дітей у всьому світі / Фото Spielwarenmesse