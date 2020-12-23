Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що вже з 2021 року він запускає монетизацію свого сервісу. При цьому Дуров запевнив, що це відбувається максимально ненав'язливо.

Про це бізнесмен написав у своєму каналі в Telegram.

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"У більшій частині історії Telegram я оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але зважаючи на темпи зростання Telegram зараз сервіс на шляху до мільярдів активних користувачів і відповідних витрат", – написав Дуров.

Він також додав, коли технологічна компанія виростає до таких розмірів, у неї є два шляхи – почати заробляти гроші або продатися більшому гравцеві. Очевидно, що Telegram обрав перший варіант.

Що зміниться для користувачів

Як запевняє Дуров, зміни проходитимуть повільно і максимально непомітно для користувачів.

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Усі поточні сервіси Telegram будуть і надалі безкоштовними. Однак сервіс запровадить додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами.

Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно. Всі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами,

– додав Дуров.