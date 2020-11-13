Apple продовжує тестування власної мобільної операційної системи, а ентузіасти не припиняють активно вивчати код нових прошивок у пошуках захованих підказок. У випадку з iOS 14.3 датамайнерам посміхнулася удача – Apple включила у тестову збірку ОС зображення відразу двох раніше не анонсованих пристроїв.

Так, ентузіастам вдалося знайти три піктограми, які натякають на плани американської компанії в перспективі випустити дві новинки, повідомляє Slashgear.

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Мовиться про повнорозмірні навушники AirPods Studio, а також NGC-маячки AirTags. Примітно, що іконки, які з'явилися у прошивці раніше не фігурували ні в одній з попередніх версій ОС.

Що відомо про AirTags

Ідея аксесуара AirTags полягає у постійному відстеженні будь-якого ґаджета або предмета, до якого прикріплена невелика електронна "таблетка". У пристрій прописується ідентифікатор Apple ID для пошуку пропажі через штатний додаток Find My.



Іконки нових пристроїв у iOS 14.3

Попри на появу іконок в iOS 14.3 інсайдери впевнені, що презентація AirPods Studio і AirTags відбудеться тільки в наступному році.

Що стосується нововведень самої бета-версії прошивки iOS 14.3, то в ній Apple додала підтримку формату ProRAW на iPhone 12 Pro і Pro Max, а також подбала про сумісність контролера PS5 DualSense з фірмовими пристроями.