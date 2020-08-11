Двох співробітників Samsung арештували за шпигунство: деталі
Двох працівників компанії Samsung Display, а також співробітника компанії-партнера звинуватили у шпигунстві та арештували. Йдеться про витік інформації про метод струменевого друку, який Samsung використовувала для виробництва OLED-дисплеїв.
Цей метод Samsung Display дає змогу знизити вартість виробництва OLED-телевізорів приблизно на 20%, передає sammobile.com.
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Як стверджує сторона обвинувачення, троє затриманих передали в Китай специфікації процесів, які Samsung Display запровадила у другій половині 2019 року.
Також, за чутками арештували ще двох працівників китайської компанії, які і отримували злиту інформацію. Назву цієї компанії не називають.
Що відомо про арештованих
Заарештували двох дослідників компанії Samsung, одному з них 46 років, а другому – 37. Їхні особи не розголошують. та ЗМІ дізналися, що вони займали високі посади в Samsung Display.
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Третій затриманий є директором компанії-виробника обладнання, яка була партнером Samsung. Усіх трьох звинувачують у шпигунстві на користь Китаю, і заподіянні багатомільйонних збитків південнокорейської компанії.