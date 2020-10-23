"Я намагався зробити іграшки за слів", – так говорив про свої книги Джанні Родарі, один із найзнаменитіших дитячих письменників ХХ століття. 23 жовтня – 100 років від дня його народження. До цієї дати Google випустив дудл.

Дудл про Родарі й Чипполіно

Дудл від Google 23 жовтня присвячений, пише 24 канал, видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. На теренах України він добре відомий, адже його персонажі – Чипполіно та Джельсоміно – завоювали народну любов ще пів століття тому.

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У світі письменник та журналіст Джанні Родарі відомий як один із найвпливовіших дитячих авторів ХХ століття. Його історії перекладені понад 20 мовами, адже мали кілька безперечних плюсів:

Це і доступна, зрозуміла дітям мова.

І опис реальних соціальних проблем, цікавий дорослим.

У 1970 році Родарі став першим і єдиним наразі італійцем, який отримав премію Ганса Крістіана Андерсена за письменницьку діяльність – чи не найвищу міжнародну відзнаку у галузі дитячої літератури.

У дудлі від Google 23 жовтня – ілюстрація до "Il romanzo di Cipollino" ("Казка про Чипполіно" 1951 року).



Дудл від Google про Чипполіно / Скриншот

Джанні Родарі: коротка біографія

Джанні Родарі народився 23 жовтня 1920 року – 100 років тому – на півночі Італії.

Освіту здобув вчительську, викладав у початковій школі. Потім пішов на іншу роботу – репортером до газети.

Знаючи про його досвід роботи з дітьми, редактори попросили Родарі написати для дитячої секції газети…

У 1962 вийшла збірка "Казки телефоном", яку мільйони читачів у світі вважають улюбленою дитячою книгою.



Джанні Родарі та його герой – Чипполіно / Фото wikimedia

Однак в Україні відоміші твори, популяризовані радянськими мультфільмами та кіно – "Пригоди Чипполіно" та "Джельсоміно в Країні Брехунів".

Про свої книги Джанні Родарі казав просто: "Я тільки намагався перетворити слова в іграшки".

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