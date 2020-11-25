Джерела назвали собівартість iPhone 12
Собівартість нового смартфона від Apple – iPhone 12 – складає менше 400 доларів. При цьому найдорожчим його компонентом виявився OLED-дисплей, який оцінили у 70 доларів (майже 2 тисячі гривень).
Про це повідомляють джерела, посилаючись на звіт Nikkei, пише ITHome.
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Собівартість iPhone
Експерти оцінили собівартість iPhone 12 у 373 долари (10 600 гривень). Вартість однокристальної платформи Apple A14 Bionic складає 40 доларів (1 100 гривень). Оперативну пам'ять SK Hynix оцінили у 12,8 долара (360 гривень), флеш-пам'ять виробництва Samsung – 19,2 долара (540 гривень), датчики CMOS виробництва Sony – 8 доларів (66 гривень). До речі, більшість компонентів закуповується у південнокорейських компаній.
Також варто додати, що на роздрібну ціну пристрою припадають витрати на розробку компонентів, рекламу, маркетинг, логістику та ще чимало аспектів.
Реальна ціна iPhone 12
- Базова версія iPhone 12 на американському ринку оцінена у 799 доларів (22 400 гривень).
- В Україні ціна на iPhone 12 стартує від 29 999 гривень.
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