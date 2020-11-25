Собівартість нового смартфона від Apple – iPhone 12 – складає менше 400 доларів. При цьому найдорожчим його компонентом виявився OLED-дисплей, який оцінили у 70 доларів (майже 2 тисячі гривень).

Про це повідомляють джерела, посилаючись на звіт Nikkei, пише ITHome. До теми Apple визнала проблеми з екранами різних моделей iPhone 12 Собівартість iPhone Експерти оцінили собівартість iPhone 12 у 373 долари (10 600 гривень). Вартість однокристальної платформи Apple A14 Bionic складає 40 доларів (1 100 гривень). Оперативну пам'ять SK Hynix оцінили у 12,8 долара (360 гривень), флеш-пам'ять виробництва Samsung – 19,2 долара (540 гривень), датчики CMOS виробництва Sony – 8 доларів (66 гривень). До речі, більшість компонентів закуповується у південнокорейських компаній. Також варто додати, що на роздрібну ціну пристрою припадають витрати на розробку компонентів, рекламу, маркетинг, логістику та ще чимало аспектів. Реальна ціна iPhone 12 Базова версія iPhone 12 на американському ринку оцінена у 799 доларів (22 400 гривень).

В Україні ціна на iPhone 12 стартує від 29 999 гривень.