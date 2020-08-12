Фірмовий додаток Google Phone для набору номера вперше з'явився у магазині пошукового гіганта цієї весни, однак працюва він на обмеженій кількості пристроїв. Тепер можливість встановити оригінальну "дзвонилку" на свій ґаджет з'явилася практично у всіх бажаючих – при дотриманні деяких умов.

Оновлений список смартфонів, сумісних з додатком Google Phone, включає різні моделі виробництва ASUS, OPPO, Samsung, OnePlus, TCL, Nubia, Essential та інших вендорів, повідомляє 24 канал.

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За даними інтернет-ресурсу Android Police, скористатися ним зараз можуть власники практично будь-якого Android-смартфона.



Нова "дзвонилка" від Google стане доступна для інших пристроїв

Де завантажити додаток

Завантажити програму можна у магазині Google Play, але для її коректної роботи потрібно реєстрація в програмі бета-тестування Google. Крім того, варто враховувати, що деякі функції на кшталт відображення портрета на весь екран, будуть недоступні для низки пристроїв, а запис на бета-тест може не працювати у деяких регіонах.