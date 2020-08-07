Компанія E Ink анонсувала гнучкий монохромний 10,3-дюймовий дисплей ePaper, призначений для виробництва електронних книг в оригінальному форм-факторі.

Однією з ключових особливостей нового "електронного паперу" стала інтегрована підсвітка, що дозволяє вирішити головну проблему екранів такого типу, повідомляє Gizmochina.

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Особливості гнучкого дисплея E Ink

Свій перший гнучкий дисплей для рідерів E Ink показала ще три роки тому – діагональ попередньої розробки була всього на 0,1 дюйма меншою, ніж у новинки. Проте в масове виробництво оригінальна матриця так і не надійшла. Технічні характеристики оновленої монохромного панелі виробник поки не повідомив.



Новий гнучкий дисплей ePaper компанії E Ink

Як запевняє вендор, поточну ревізію гнучкого екрану можна використовувати не лише в електронних книгах, але й при створенні ноутбуків, електронних газет і навіть невеликих цифрових дощок оголошень. Коли перші пристрої з новим дисплеєм ePaper з'являться на ринку, поки невідомо.