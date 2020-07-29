Кабінет міністрів започаткував експериментальний проект Єдиного електронного квитка в Україні. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, цей проєкт розподілять на кілька етапів.

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Деталі

Наразі деталей небагато. Відомо лише про перший етап. Він передбачає об’єднання залізничних подорожей “Укрзалізницею” та метрополітену Києва.

Далі планують поступово додавати інші міста та види транспорту, зокрема мова йде і про внутрішні авіаперевезення.

Про ідею об'єднати залізницю та авіаперевезення Криклій говорив раніше. За його словами, єдиний електронний квиток повинен спростити переміщення між різними видами транспорту.

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Також Криклій розповів про ідею об'єднати єдиний е-квиток з міськими електронними квитками. Тобто людина може подорожувати залізницею, потім пересісти на громадський транспорт та доїхати ним до аеропорту і виконати внутрішній переліт. Все це може бути з одним е-квитком.