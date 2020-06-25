Уряд ухвалив проєкт про е-резидентство в Україні. Це дасть змогу іноземцям віддалено вести бізнес в Україні та матимуть спрощений доступ до адміністративних послуг. Це особливо актуально для розвитку сфери ІТ.

Про це розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що таке е-резидентство

Це, буквально, електронне громадянство країни, один з унікальних проєктів Мінцифри. Його ідея полягає у тому, щоб дати можливість віддалено створювати та керувати бізнесом на території України.

Зокрема, бізнесмен матиме змогу підписувати документи електронним підписом, отримає доступ до банківських послуг, онлайн-платежів, роботи з постачальниками тощо.

Мета

Такі спрощені умови мають зробити Україну більш привабливою для іноземного бізнесу. Це особливо актуально для ІТ індустрії.

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При цьому Федоров наголосив, що усі е-резиденти проходитимуть ретельну перевірку в Україні з боку правоохоронних, фінансових органів та Мінцифри.

Вже до кінця 2020 року мають запустити портал е-резидентства, тоді ж мають з'явитися і перші е-резиденти.