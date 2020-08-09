Першу модель смартфона iPhone з'явилася у 2007 році. Зараз експерти вирішили визначити, яка ж модель стала найуспішнішою з часу випуску першого iPhone.

Абсолютний рекорд продажів серед всіх поколінь досі утримують моделі iPhone 6 і iPhone 6 Plus, передає news.mydrivers.com.

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Ця моделі розійшлись тиражем 222,4 мільйона пристроїв. Через рік представили модель iPhone 6s – він розійшовся тиражем трохи менше 125 мільйонів екземплярів. Таким чином, загальна кількість відвантажень смартфонів шостої серії перевищила 350 мільйонів пристроїв.

Хто ще у рейтингу

Наступне покоління вже було не таке успішне – iPhone 7 та iPhone 7 Plus розійшлись тиражем понад 83 мільйони одиниць. Моделі iPhone 8 і 8 Plus з підтримкою бездротової зарядки продали понад 95 мільйонів штук.

Найпопулярніші моделі iPhone / mydrivers

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Цікаво, що модель iPhone Xr, який став найпопулярнішим смартфоном у світі у 2018 році, продали тиражем 72,1 мільйона нових власників.

А от "модель для бідних" iPhone SE виявився аутсайдером у цьому рейтингу. Загальний обсяг продажів склав 30,16 мільйона одиниць.