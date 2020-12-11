Експерти визначили лідерів на ринку кнопкових телефонів
Попри активний розвиток смартфонів, кнопкові телефони досі мають попит. Тож компанія Counterpoint Research проаналізувала ринок телефонів та вибрали лідерів цього сегменту.
Як свідчить дослідження Counterpoint Research, найпопулярнішими копковими телефонами є моделі, які випускає компанія iTel. Цей виробник займає 24% на ринку класичних телефонів, повідомляє Gizmochina.
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Хто ще у рейтингу
На другій сходинці цього рейтингу – компанія HMD Global, виробник випускає телефони Nokia. Їхні пристрої займають 14% частки ринку.
Трійку лідерів кнопкових телефонів замикає компанія Samsung. Їхні продукти займають 10% ринку кнопкових телефонів. Також на 3 позицію експерти поставили виробника Tecno, компанія теж має 10% частки ринку.
Згідно зі звітом Counterpoint Research, Samsung відвантажила у 3 кварталі 2020 року понад 7,4 мільйона моделей кнопкових телефонів.
Загалом, у третьому кварталі в світі було відвантажено 74 мільйонів кнопкових телефонів, найбільшими ринками є Африка та Близький Схід.
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