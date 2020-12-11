Попри активний розвиток смартфонів, кнопкові телефони досі мають попит. Тож компанія Counterpoint Research проаналізувала ринок телефонів та вибрали лідерів цього сегменту.

Як свідчить дослідження Counterpoint Research, найпопулярнішими копковими телефонами є моделі, які випускає компанія iTel. Цей виробник займає 24% на ринку класичних телефонів, повідомляє Gizmochina.

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Хто ще у рейтингу

На другій сходинці цього рейтингу – компанія HMD Global, виробник випускає телефони Nokia. Їхні пристрої займають 14% частки ринку.

Трійку лідерів кнопкових телефонів замикає компанія Samsung. Їхні продукти займають 10% ринку кнопкових телефонів. Також на 3 позицію експерти поставили виробника Tecno, компанія теж має 10% частки ринку.

Згідно зі звітом Counterpoint Research, Samsung відвантажила у 3 кварталі 2020 року понад 7,4 мільйона моделей кнопкових телефонів.

Загалом, у третьому кварталі в світі було відвантажено 74 мільйонів кнопкових телефонів, найбільшими ринками є Африка та Близький Схід.