Дослідники з'ясували, що відеоігри позитивно впливають на взаємодію геймерів з літературою та підвищують їхню грамотність. До такого висновку дійшли Національний фонд грамотності Великобританії.

Під час дослідження вчені провели опитування серед 4 626 молодих людей у віці від 11 до 16 років.

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Результати

Як показало дослідження, відеоігри мотивують молодих людей читати і розвивати навички читання. Так, 79.4% геймерів читають тематичні матеріали хоча б раз в місяць, це:

внутрішньоігрові тексти (39.9%),

огляди (30.5%),

книги на основі ігор (21.8%).

При цьому 35.3% опитаних вважають, що ігри допомагають їм покращити навички читання.

Ще одна перевага відеоігор – вони можуть стати натхненням для молодих письменників. 62.5% опитаних пишуть матеріали. присвячені відеоігорам, наприклад ігрові сценарії (27.5%), гайди для інших геймерів (22.1%) та блоги (8.0%).

Дослідники також з'ясували, що ігри допомагають боротись зі стресом. Багато з опитаних стверджують, що використовують віртуальні розваги для боротьби зі стресом і поганими емоціями.

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Крім того, батьки молодих геймерів (59.6%) відзначають, що спілкування з рідними під час спільної гри в період карантину добре позначилося на психологічному благополуччю дітей.