Колишнього інженера корпорації Google Ентоні Левандовскі засудили до 18 місяців тюрми. Суд визнав інженера винним у справі про крадіжку комерційної таємниці.

Інженер займався розробкою технологій для безпілотників, передає TechCrunch.

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Деталі скандалу

Ентоні Левандовскі працював у компанії Google з 2009 по 2016 рік. там він займався розробкою технологій для безпілотників.

Anthony Levandowski sentenced to 18 months in prison, as new $4B lawsuit against Uber is filed https://t.co/AjxYUN5UKo pic.twitter.com/gywRgHcVkP — Marina Souza Castro (@MarinaSouzaCas1) August 5, 2020

Коли він покинув компанію, то заснував власний стартап Otto, що займався виробництвом безпілотних вантажівок. Через деякий час він продав ідею компанії Uber.

Компанія Waymo (дочірня компанія Google), звинуватила Uber в крадіжці технологій. Але потім фахівці зрозуміли, що перед звільненням Левандовскі скопіював дані про безпілотники, над якими працювала Google. Саме цю інформацію він і продав Uber.

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Як покарали інженера

В результаті Левандовскі засудили до 18 місяців тюрми. Свій термін він почне відбувати, коли знизяться ризики через пандемію COVID-19.

Також інженер мав сплатити штраф у розмірі 95 тисяч доларів, а також відшкодувати збитки на суму майже 757 мільйонів доларів компанії Waymo.