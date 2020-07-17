Електричний літак Alia отримав сертифікат льотної придатності
Компанія з Вермонта Beta Technologies розробила електричний літак спеціально для біотехнологічної лабораторії United Therapeutics, яка вирощує штучні органи для трансплантації. Літак Alia вже отримав сертифікат льотної придатності і успішно проходить етап випробувальних польотів.
Стартап не думає випускати літак на широкий ринок, натомість компанія вирішила сконцентруватися на спільному проєкті з United Therapeutics і розробила електричний літак вертикального зльоту й посадки Alia, розповідає New Atlas.
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Дизайн Alia був натхненний арктичною крячкою. Однак, на відміну від птаха, літак використовує чотири горизонтальних гвинта, а також металеві крила й хвіст значних розмірів. Гвинти вертикально підіймають літак і дають змогу повільно опуститися на землю, а крила відповідають за горизонтальний політ.
Технічні характеристики літака
Розробники не розкривають запас ходу прототипу, але обіцяють, що комерційна версія забезпечить перельоти на відстань понад 400 км. Максимальна злітна вантажопідйомність Alia – дві тисячі сімсот двадцять два кілограми, а обсяг вантажу повинен бути не більше 5,7 кубічних метрів. Літак також може бути використаний для перевезення пасажирів – всередині може бути встановлено шість крісел, одне з яких призначено для пілота.
Крім United Therapeutics, Beta Technologies веде переговори з ВПС США, які замовили кілька прототипів Alia для програми Agility Prime, спрямованої на стимулювання комерційної розробки повітряних транспортних засобів.
Крім того, Beta планує створити мережу станцій швидкої зарядки для eVTOL-літаків. Станції будуть складатися з сонячних панелей, модулів накопичення енергії і генераторів для зарядки від мережі, на випадок високого попиту в годину пік або перебоїв в подачі електроенергії. Там же будуть розташовані кімнати відпочинку і спальні приміщення для пілотів.