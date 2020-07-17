Компанія з Вермонта Beta Technologies розробила електричний літак спеціально для біотехнологічної лабораторії United Therapeutics, яка вирощує штучні органи для трансплантації. Літак Alia вже отримав сертифікат льотної придатності і успішно проходить етап випробувальних польотів.

Стартап не думає випускати літак на широкий ринок, натомість компанія вирішила сконцентруватися на спільному проєкті з United Therapeutics і розробила електричний літак вертикального зльоту й посадки Alia, розповідає New Atlas.

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Дизайн Alia був натхненний арктичною крячкою. Однак, на відміну від птаха, літак використовує чотири горизонтальних гвинта, а також металеві крила й хвіст значних розмірів. Гвинти вертикально підіймають літак і дають змогу повільно опуститися на землю, а крила відповідають за горизонтальний політ.



Електролітак Alia

Технічні характеристики літака

Розробники не розкривають запас ходу прототипу, але обіцяють, що комерційна версія забезпечить перельоти на відстань понад 400 км. Максимальна злітна вантажопідйомність Alia – дві тисячі сімсот двадцять два кілограми, а обсяг вантажу повинен бути не більше 5,7 кубічних метрів. Літак також може бути використаний для перевезення пасажирів – всередині може бути встановлено шість крісел, одне з яких призначено для пілота.

Крім United Therapeutics, Beta Technologies веде переговори з ВПС США, які замовили кілька прототипів Alia для програми Agility Prime, спрямованої на стимулювання комерційної розробки повітряних транспортних засобів.

Крім того, Beta планує створити мережу станцій швидкої зарядки для eVTOL-літаків. Станції будуть складатися з сонячних панелей, модулів накопичення енергії і генераторів для зарядки від мережі, на випадок високого попиту в годину пік або перебоїв в подачі електроенергії. Там же будуть розташовані кімнати відпочинку і спальні приміщення для пілотів.