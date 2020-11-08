На треку аеропорту Шатору під Парижем чемпіон мотогонок Макс Біаджі побив п'ять світових рекордів і встановив шість нових. Все це на електричному мотоциклі Voxan Wattman. Максимальна зареєстрована швидкість склала 408 км/год.

Італійський мотогонщик Массіміліано Біаяджі повинен був спробувати встановити світовий рекорд у заїзді на електричному мотоциклі без коляски з приводом на одне колесо цього літа на солончаку Уюні у Болівії. Втім, через пандемію гонки перенесли на 2021 рік. Однак команда Бьяджі зуміла організувати захід на трасі аеропорту Шатору у Франції, повідомляє New Atlas.

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Встановлені рекорди

Першим рекордом стала середня швидкість – 366,94 км/год – в класі "частково обтічних електромотоциклів масою понад 300 кг" на дистанції повної милі (1,6 км) при старті з ходу, побивши попередній рекорд, встановлений Mobitec EV-02A – 329 км/год. Максимальна зафіксована швидкість – 408 км/год.

Другий рекорд Бьяджі встановив на стандартній версії того ж мотоцикла на такому ж треку – 349,38 км/год в середньому, максимальна швидкість 372 км/год.

А потім гонщик побив ще дев'ять рекордів:

Чверть милі, старт з ходу, частково обтічний електромотоцикл: 394,45 км/год.

Чверть милі, старт з ходу, що не обтічний: 357,19 км/год.

Один кілометр, старт з ходу, частково обтічний: 386,35 км/год.

Чверть милі, стандартний старт, що не обтічний: 126,2 км/год.

Чверть милі, стандартний старт, частково обтічний: 127,3 км/год.

Один кілометр, стандартний старт, що не обтічний: 185,56 км/год.

Один кілометр, стандартний старт, частково обтічний: 191,84 км/год.

Одна миля, стандартний старт, що не обтічний: 222,82 км/год.

Одна миля, стандартний старт, частково обтічний: 225,01 км/год.

Команда задоволена своїми досягненнями, але планує перевершити їх, досягнувши швидкості 400 км/год на стандартній версії мотоцикла до кінця 2022 року.

Voxan Wattman

Що стосується електричного мотоцикла Voxan Wattman, то він випускається у трьох версіях: стандартній, обтічній і частково обтічній. У всіх є система охолодження двигуна на 317 кВт і акумулятора на 15,9 кВт/год сухим льодом. Мотор приблизно в чотири рази потужніший від флагманського електробайка Zero SR/F або Harley-Davidson LiveWire, а ємність батарей не відрізняється від сучасних споживчих моделей. Головна відмінність у тому, що Voxan Wattman витрачає весь запас енергії за кілька кіл, а не годин.