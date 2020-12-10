Давно вже не було новин щодо проєкту Apple Car – можливого електромобіля американської компанії. Але напередодні відомий тайванський ресурс DigiTimes порушив тишу: в останньому звіті мережевого видання йдеться про спільну роботу Apple і TSMC над "чіпом", який стане серцем системи автономного водіння перспективного автомобіля.

Видання DigiTimes стверджує, що Apple і TSMC спільно розробляють "чіп" який буде використовуватися у автономних автывках. Цікаво, що над аналогічним рішенням (система HW4.0) з TSMC працює й Tesla. Воно повинно бути запущено у виробництво в четвертому кварталі 2021 року.

Цікаво Найпопулярніший у Китаї електромобіль коштує 4400 доларів і заряджається від розетки

Конкуренція з Tesla

З огляду на, що авто Tesla вже перебуває на передових позиціях в галузі, можна думати, що HW4.0 буде здатний забезпечити роботу автопілота п'ятого рівня. Що зможе "чіп" Apple – не повідомляється, але можна припустити, що він не повинен сильно відстати від розробки Tesla, хоча б у плані обчислювальної потужності, необхідної для роботи такої складної системи. Виробляти такий "чіп" можуть на американському заводі TSMC, в який компанія має намір вкласти 12 мільярдів доларів.

Партнери Apple

Повідомляється, що TSMC і Apple працюють над проєктом Apple Car в ексклюзивному науково-дослідному центрі, розміщеному у Тайвані. І активну участь в проєкті бере вже інша не менш відома компанія – STMicroelectronics.

Якщо TSMC відповідає за розробку "чіпа", то STMicroelectronics відповідальна за впровадження нітрид-галієвих інтегральних схем для рішень "середньої і великої потужності" – перетворювачів живлення і зарядних пристроїв для автомобілів. Тобто джерело впевнене, що у рамках Apple Car розробляється не лише серце системи автономного водіння, але й конкретні компоненти електромобіля.

Не останнє місце в історії займає давньій партнер Apple – Hon Hai Precision Industry, більш відомий під брендом Foxconn. На потужностях цієї компанії вже багато років збираються iPhone, і не виключено, що Hon Hai відповідатиме за виробництво готових пристроїв в рамках проєкту Apple Car.

Звісно жодних додаткових деталей та характеристик майбутніх автівок від Apple не відомо. Однак вже найближчим часом повинно з'явитися більше інформації про цей проєкт.