У лютому 2019 року Volvo і Google випустили електрокар Polestar 2. Автомобіль позиціонувався як головний конкурент Tesla і, згідно зі паспортними характеристиками, повинен був забезпечити запас ходу на одному заряді в районі 500 кілометрів. На практиці ж після експертного тестування все виявилося не так як розповідали інженери.

За результатами випробувань EPA, на одній зарядці Polestar 2 здатний проїхати лише 375 кілометрів, що значно менше заявлених 450-500 кілометрів, повідомляє Engadget. Ємність вбудованого акумулятора електромобіля складає 78 кВтг. При цьому виробник так і не досяг основної мети – утерти ніс Tesla.

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У рейтингу EPA базова версія Tesla Model 3 значиться як електрокар з дальністю ходу в 402 кілометри. Моделі ж Long Range і Performance від однієї зарядки здатні проїжджати 518 і 481 кілометр відповідно. Крім Tesla, серед конкурентів Polestar 2 є і такі моделі, як Chevrolet Bolt EV з запасом ходу в 416 кілометрів і Hyundai Kona EV з автономністю в 414 кілометрів.



Електромобіль Polestar 2 не зміг випередити Tesla за автономністю

Ціна Polestar 2 у порівнянні з Tesla

Варто також відзначити, що вартість Polestar 2 становить 60 000 доларів, в той час як стартовий цінник на Tesla Model 3 лише: 38 000 доларів.