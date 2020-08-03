Чим менше вміст кобальту в акумуляторі, тим вищою є щільність енергії і тим дешевшою – собівартість. Ця інформація відома давно. Ось тільки сучасні технології поки не здатні створити повністю бескобальтову батарейку. Важливий крок на шляху до цього зробила японська компанія Panasonic, що поставляє свої акумулятори для автомобілів Tesla.

Японський вендор повідомив про поліпшення технології виробництва, що призвело до зниження кількості дорогого кобальту і підвищення щільності енергії на 5% в літій-іонних елементах "2170", повівдомляє TechCrunch.

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Саме ці елементи використовуються для виготовлення акумуляторів на заводі Tesla в Спарксі, штат Невада, відомому як Gigafactory 1. Panasonic повідомила, що проведе модернізацію всіх тринадцяти виробничих ліній до вересня цього року. Їх загальна потужність зросте до 35 гігават-годин на рік.

Що це означає для користувачів

На даний момент акумулятори "2170" використовуються в електромобілях Model 3 і Model Y.

Приріст автономності

Поліпшення технології виробництва повинно відповідним чином позначитися на автономності автомобілів, дозволяючи їм проїхати більше на одному заряді.



Електромобілі Tesla Model 3 та Model Y

Скорочення використання кобальту

За словами представника японської компанії, завдяки постійному покращенню технології літій-іонних акумуляторів, загальна кількість кобальту, використовуваного в циліндричних автомобільних акумуляторах Panasonic, становить менше 2% від світового попиту.

У майбутньому компанія планує повністю відмовитися від використання даного матеріалу, проте точні терміни поки не повідомляються. Крім того, Panasonic обіцяє в найближчі 5 років збільшити ємність літій-іонних осередків на 20%.