Автомобілі Tesla розлітаються як гарячі пиріжки. Компанія стала найдорожчою серед автомобільних брендів, а зовсім недавно з конвеєра зійшла мільйонна машина. Здається, що разом з кількістю повинна прийти і якість. Однак, як з'ясовується, за цим показником Tesla плететься в самому хвості, викликаючи у власників електрокарів розчарування.

Дослідження якості автомобілів J.D. Power 2020 Initial Quality Study (IQS) розташовує автовиробників в залежності від кількості проблем, виявлених в автівках, повідомляє jalopnik.

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Аналіз відбувається шляхом опитування покупців на предмет того, скільки проблем проявилося в автомобілі через 90 днів з моменту його придбання.

В інтернеті можна знайти безліч історій від розсерджених власників електрокарів Tesla, що розповідають про численні проблеми. Перерахувати їх всіх просто неможливо, оскільки неякісні моменти є практично в кожному автомобілі: у одних присутні проблеми з герметичністю системи охолодження батарей, у інших вже з салону є безліч подряпин, а деякі повідомляють про погану збірку, коли в конструкції зустрічаються дуже великі прогалини.



Рейтинг якості автомобілів J.D. Power 2020 Initial Quality Study

Реакція Tesla

Коли Tesla дізналася про проведене дослідження, керівництво компанії раптово заборонило JD Power збирати дані у 15 штатах. Як результат, кінцева оцінка включає відомості лише дані з 35 штатів.

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Підсумок виявився просто жахливий. При середньому показнику по всіх виробниках, рівним 166 зауважень на сотню автомобілів, електрокари Tesla розмістилися в самому низу рейтингу з результатом в 250 проблем.

Разом з тим Tesla Model X раніше був привласнений вищий бал за безпеку, крім того автопілот в електрокарах Ілона Маска вважається одним з найефективніших.