На початку року Tesla інтегрувала у свої автомобілі режим Sentry Mode для захисту від крадіжок і вандалізму. Нещодавно ентузіасти виявили ще одну оригінальну функцію фірмових електрокарів, пов'язану з системою вбудованих камер – хоча вона ще не представлена автовиробником, її можливості вже засвітилися у коді нової прошивки.

Інсайдер під ніком Green виявив у свіжій версії ПЗ Tesla опис можливості віддаленого доступу до камер автопілота електромобіля у реальному часі через мобільний додаток.

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Як все працює

За словами ентузіаста, з потоковою передачею впорається навіть 4G-модем: витрата трафіку складе всього 30 МБ в хвилину. Очікується, що поява такої функції дозволить власнику автомобіля заздалегідь оцінити ситуацію на зупинці або перевірити підозрілу активність навколо транспортного засобу.

Коли опція стане доступною

Поки невідомо, чи принесе нова версія фірмового ПЗ Tesla v11 можливість віддаленого спостереження за електрокаром на відстані – офіційно Tesla ще не анонсувала появи такої опції. Проте глава компанії Ілон Маск раніше заявляв у своєму твіттері, що свіжа прошивка Tesla, яка вийде перед новорічними святами, буде "гарячою". Не виключено, що таким чином бізнесмен натякав на появу нових можливостей електрокарів бренду.