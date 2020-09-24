Кабінет міністрів схвалив постанову про електронне свідоцтво народження дитини. Раніше документ приймали лише в паперовому варіанті, незабаром електронна версія з'явиться у Дії.

23 жовтня Кабмін схвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації.

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Електронне свідоцтво про народження дитини матиме однакову юридичну силу, як і паперова версія. Е-документ буде доступний в обох батьків у мобільному застосунку Дія. Окрім свідоцтва буде відображатися також актуальна прописка дитини.

Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності електронного свідоцтва. Це дасть змогу передавати цифрове свідоцтво для нотаріусів, медичних та освітніх послуг, банків чи поїздок у вигляді електронної копії.

Коли стане доступним

Скоро Міністерство цифрової трансформації запустить бета-тестування в мобільному додатку Дія. Тож, найімовірніше, е-документ запрацює у жовтні-листопаді.

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