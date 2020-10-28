Відтепер основною формою документів, яку створюватимуть органи виконавчої влади, буде електронна. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив Олексій Гончаренко.

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Що відомо

У середу, 28 жовтня, Кабінет Міністрів України видав постанову, згідно якої основною формою документів, що створюються органами виконавчої влади (крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом) тепер є електронна.



Постанова Кабінету Міністрів України/ фото Олексій Гончаренко

Уряд також ухвалив постанову про можливості погоджувати нормативно-правові акти з допомогою електронного документообігу.

Що це дає

У своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України зазначив, що це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету Міністрів.

Раніше під час презентації платформи Дія 2.0 Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна рухається до повноцінного цифрового законодавства. Серед іншого до вересня 2021 року Президент пообіцяв, що будь-які державні органи не потребуватимуть від громадян паперових документів чи довідок – усе буде працювати у цифровій формі.