Електронний підпис у смартфоні: нова послуга в Дії
У мобільному застосунку Дія незабаром з'явиться новий корисний сервіс – електронний підпис. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення, яке дає змогу запровадити е-підпис у смартфоні.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
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Тож творці додатку вже працюють над впровадженням електронного підпису.
Детальніше
Це буде короткостроковий кваліфікований електронний підпис у Дії. Послуга матиме назву смарт-Дія і діятиме до 5 хвилин. Е-підпис зберігатиметься у захищеному середовищі “кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг”. У Мінцифрі кажуть, що це гарантує найвищий рівень безпеки.
Як працюватиме смарт-Дія?
Якщо користувачеві потрібно буде скористатись е-підписом, то Дія відправить запит до Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС. Так виконають віддалену ідентифікацію користувача.
Після цього за запитом сформують короткостроковий е-підпис. Підтвердити запит можна буде за допомогою технології розпізнавання обличчя.
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Якщо термін існування підпису вийде, то треба буде знову пройти процедуру ідентифікації у додатку.
Що таке електронний цифровий підпис?Це той же підпис, тільки в електронній формі. При чому за правовим статусом в Україні він прирівняний до власноручного підпису або печатки.
Його отримують за результатами криптографічного перетворення та можуть додавати до інших даних або документів. Зокрема, за допомогою ЕЦП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.