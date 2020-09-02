У мобільному застосунку Дія незабаром з'явиться новий корисний сервіс – електронний підпис. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення, яке дає змогу запровадити е-підпис у смартфоні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Тож творці додатку вже працюють над впровадженням електронного підпису.

Детальніше

Це буде короткостроковий кваліфікований електронний підпис у Дії. Послуга матиме назву смарт-Дія і діятиме до 5 хвилин. Е-підпис зберігатиметься у захищеному середовищі “кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг”. У Мінцифрі кажуть, що це гарантує найвищий рівень безпеки.

Як працюватиме смарт-Дія?

Якщо користувачеві потрібно буде скористатись е-підписом, то Дія відправить запит до Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС. Так виконають віддалену ідентифікацію користувача.

Після цього за запитом сформують короткостроковий е-підпис. Підтвердити запит можна буде за допомогою технології розпізнавання обличчя.

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Якщо термін існування підпису вийде, то треба буде знову пройти процедуру ідентифікації у додатку.