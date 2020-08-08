Bolt запустив послугу оренди електросамокатів у Києві ще у листопаді 2019 року. Тоді сервіс працював у тестовому режимі на території київського інноваційного парку UNIT.City. Зараз послуга доступна по всьому місту.

Як раніше писав 24 канал, раніше ця послуга була безкоштовною. З 7 серпня вона стала платно і ціна, чесно кажучи, трохи шокує.

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Вартість прокату

Розблокувати самокат коштує 29 гривень. Далі відбувається похвилинна тарифікація. Кожна хвилина поїздки коштує 4,9 гривень. При цьому можна орендувати самокат на весь день – це користувачеві обійдеться за 600 гривень.

Тож як бачимо ціна доволі кусюча. Про це вже жартують користувачі в соцмережах.

Як скористатись прокатом

Спочатку потрібно встановити додаток Bolt – його можна завантажити у магазинах Android та iOS);

Через додаток знайти місце оренди;

Розблокувати самокат, відсканувавши QR-код (теж за допомогою додатка);

Коли ви закінчили кататись, то вказати про завершення поїздки в додатку (ціну за використання знімають після поїздки).

Після цього електросамокат потрібно залишити в безпечному місці. Ввечері працівники компанії збиратимуть ці самокати і ставитимуть заряджати.

Наразі послуга діє лише у Києві

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Самокати оснащені GPS-навігаторами для отримання даних про місця їх розблокування і парковки. Також у компанії запевняють, що усі самокати будуть дезінфікувати, а клієнтам пропонують використовувати санітайзер і одноразові рукавички.