У США на 3D-принтері створили перший у світі електричний велосипед Superstrata Ion. Інноваційну технологію розробила компанія Arevo з Кремнієвої долини.

На сайті Electrec вказано, що до цього вже були електробайки, виготовлені зі спеціального матеріалу – вуглецевого волокна. І також раніше велосипеди виготовляли за допомогою 3D-принтера. Однак каліфорнійській компанії вперше у світі вдалося це об'єднати і створити електровелосипед з вуглецевого волокна і надрукувати його.

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Електровелосипед важить 11 кілограмів. Він може розганятися на швидкість до 25 кілометрів на годину. На ньому встановлена батарея потужністю 350 кіловатів.

Без підзарядки такий байк може проїхати 56 кілометрів.



Унікальний електровелосипед, надрукований на 3D-принтері / Фото Superstrata.bike

Водії також надалі зможуть покращувати і змінювати велосипед. Зокрема, можуть обрати матеріал, з якого будуть виготовлені колеса – металу чи вуглецевого волокна.

Також електробайк представлений у двох кольорах – чорному та білому.

Коли розпочнеться масове виробництво електробайків

Його масове виробництво почнуть вже у грудні 2020 року. Коштуватиме цей інноваційний електровелосипед майже 4 тисячі доларів США.

На офіційному сайті Superstrata зазначено, що окремо можна буде придбати колеса до електровелосипеда.



Електробайк Superstrata / Фото Electrec

Огляд електровелосипеда Superstrata: дивіться відео