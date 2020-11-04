ElePods S: нові бюджетні бездротові навушники
Компанія Elephone випустила недорогі повністю бездротові навушники. Вони отримали назву ElePods S та можуть похвалитись класичним дизайном та доступною ціною.
Навушники Elephone ElePods S виглядають стримано, але стильно, передає Gizchina.
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Що ще відомо
Elephone ElePods S важать трохи більше 4 грамів. Вони отримали по два мікрофони та систему шумозаглушення. Також вони мають вологозахист за стандартом IPX5, тож їх можна використовувати під час тренувань і під дощем.
Час роботи Elephone ElePods S при відтворенні музики становить близько 4 годин. Якщо використовувати кейс для підзарядки – автономність збільшується до 20 годин.
Футляр можна заряджати через роз'єм USB-C. Зв'язок зі смартфоном відбувається за допомогою Bluetooth 5.0.
Також підтримується сенсорне керування.
Ціна
Elephone ElePods S можна придбати за 15 доларів (430 гривень).
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