Незабаром після витоку вихідного коду Windows XP, ентузіастам вдалося виявити раніше невідому особливість операційної системи. Як виявилося, Microsoft активно експериментувала з дизайном системи, і повноекранне меню "Пуск" ОС могло з'явитися ще на релізі Windows XP – але з невідомих причин софтмейкер відмовився від реалізації такого елемента інтерфейсу.

Вивчаючи реєстр попереднього складання Windows XP з номером 2410, ентузіаст під ніком Albacore зумів активувати повноекранне меню "Пуск", якого не було в релізній версії операційної системи.

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При цьому автор твіттер-блогу відзначає, що натискання на кнопку "Пуск" не розкриває жодних додаткових вікон, а тільки згортає і розгортає список додатків.



Вигляд повноекранного меню "Пуск" в Windows XP

Зазначається, що під час підготовки версії фірмової ОС з кодовою назвою Neptune розробники Microsoft відразу планували зробити меню "Пуск" повноекранним. З його допомогою користувач міг би отримати швидкий доступ до розділу підтримки, провідника, поштового додатку, браузеру та панелі пошуку. Проте пізніше на ринок вийшла саме версія Windows XP з мініатюрною кнопкою, яка практично не змінювалася аж до виходу Windows 8 у 2012 році.