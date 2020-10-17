Користувач Reddit запустив Doom на калькуляторі TI-84 Plus. При цьому девайс заряджається від картоплі. Процес запуску гри він завантажив на YouTube.

До такої витівки вдався користувач ніком onesmallserving. За його словами, адаптація гри до калькулятора зайняла у нього шість днів.

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Пристрій живиться від саморобної батареї, що складається із 200 відварених картоплин, з'єднаних в єдину систему. При цьому на кожен шматок він встромив цвях і монетку, з'єднавши всі в один ланцюг.

При цьому розробник застерігає, не повторювати цей експеримент в домашніх умовах, адже картопля швидко псується, тож окрім електроенергії вона ще й генерує неприємний запах.

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Як відомо, запуск Doom на дивних і не призначених для цього пристроях, став для геймерів чимось на зразок виду спорту.

Раніше користувач foone запустив легендарну гру на електронному тесті на вагітність, на монохромному дисплеї пристрою у роздільній здатності 128x32 пікселя.