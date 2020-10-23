Компанія EOS Data Analytics уклала угоду з південноафриканською компанією Dragonfly Aerospace в рамках якої власний супутник оснастять високопродуктивними мультиспектральними камерами HR-250. Його запуск на низьку орбіту Землі заплановано на початок 2022 року.

Завдяки камерам компанія зможе отримувати широкодіапазонні зображення з відбитком із 7 спектральних смуг із роздільною здатністю близько одного метра, повідомляє 24 канал.

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Для чого потрібні такі знімки

Мультиспектральні знімки незамінні для відстеження змін навколишнього середовища. Вони дозволяють проводити регулярні спостереження на окремих територіях та точно локалізувати зони руйнівного впливу людини на природу.

Завдяки таким знімкам люди отримують можливість вчасно реагувати та запобігати наслідкам стихійних лих та масових пожеж як в окремому регіоні, так і по всій планеті.

Серед іншого такі камери будуть особливо корисні у сільськогосподарському секторі, який вже давно використовує знімки з супутників для планування та спостереження.

За допомогою двох наших камер HR-250 супутник EOS Data Analytics зможе охопити більші території, що є значною технологічною перевагою особливо для комерційної сільськогосподарської галузі. Для цієї місії Dragonfly Aerospace надасть спеціальні спектральні фільтри, оптимізовані для конкретних потреб клієнтів EOS Data Analytics,

– заявив генеральний директор Dragonfly Aerospace Браян Дін.

Технічні інженери Dragonfly Aerospace проведуть інтенсивне передпольотне калібрування та калібрування на орбіті, щоб забезпечити високу точність даних для EOS Data Analytics.

Що відомо про Data Analytics? Компанія є міжнародним перевіреним постачальником супутникової аналітики на основі штучного інтелекту. Офіс компанії знаходиться в Менло-Парк, штат Каліфорнія, а працює вона в усьому світі з урядовими, комерційними та науковими організаціями. Сфера діяльності EOS Data Analytics охоплює технологічні рішення за спостереженням Землі, які використовуються в сільськогосподарській, гірничодобувній, нафтовій, військовій та інших галузях. EOS Data Analytics застосовує передові космічні технології, щоб закласти основу для кращого майбутнього планети та людства.

Оскільки сприяння розумному використанню ресурсів Землі є однією із ключових задач компанії, впровадження мультиспектральних знімків у роботу EOS Crop Monitoring надасть ще більше можливостей для ведення точного землеробства. Зображення із власного супутника допоможуть аграріям отримати точні дані для аналізу важливих показників стану їхніх угідь.

Частота перегляду

За допомогою власного супутника, орієнтованого на комерційний моніторинг сільського господарства, EOS Data Analytics зможе у 5-7 разів швидше надавати доступ до мультиспектральних зображень у цій галузі. На відміну від даних із некомерційних супутників, користувачам не потрібно чекати певного зображення впродовж місяців. Така частота перегляду дозволить швидко відстежувати усі зміни.

Розмір знімків

Роздільна здатність збільшена в 3-10 разів забезпечує точний аналіз меншої території у порівнянні з даними, отриманими із Sentinel або Landsat.

Прогнозування

Незалежні дані для власних моделей ведення сільського господарства. Прогнозування врожайності тощо.

Покращена технологія виявлення аномалій

Завдяки високій роздільній здатності та наявності панохроматичного каналу, фермери отримуватимуть більш точну інформацію про стан своїх угідь.

Ексклюзивні права на певні області та окремі дані

Локалізація

Покращенні знімки територій із невеликою площею полів.

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