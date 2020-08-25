24 серпня відбулося перше слухання у справі Epic Games і Apple. Суддя Івонн Гонзалес Роджерс вислухала думки обох сторін через відеоконференцію в Zoom і не була зворушена аргументами Epic про те, що компанії буде завдано великої шкоди через виключення Fortnite з App Store.

Після відкриття засідання суддя оголосила, що швидше за все вживе заходів щодо захисту Unreal Engine, але залишить в силі блокування Fortnite, розповідає Phone Arena.

До теми Apple загрожує цілій екосистемі розробників ігор, – Epic Games

Позиція Apple

Представник Apple Річард Дорен заявив, що компанія має право видаляти профілі розробників, які порушують правила платформи. Apple наполягає, що Epic Games порушила правила свідомо.

Разом з тим суддя скептично поставилася до зусиль Apple щодо обмеження можливостей Epic у підтримці рушія Unreal Engine. Роджерс зазначила, що на її погляд такий крок виглядає надмірним. Однак у Apple послалися на давню практику реагування компанії щодо розробників, які порушують їх умови.

Причина дій Apple полягає у тому, щоб це не перетворилося на гру в наперстки, а неправомірна поведінка не почалася на іншому акаунті Epic,

– пояснив Річард Дорен, юрист Apple.

Позиція Epic Games

Кетрін Форрест, що представляє Epic Games, заявила, що розробники вибирають рушій Unreal Engine в тому числі через його платформу. Після неможливості його розвитку на платформах Apple "він перестане бути придатним для використання". Творці ігор вже почали відмовлятися від продукту, додала юрист.

Що стосується блокування Fortnite в App Store, суддя сказала, що "поки не почула нічого, що завадило б просто перевести все в стан на 3 серпня", маючи на увазі відкат на версію Fortnite до інтеграції прямих платежів. У відповідь юрист Epic заявила, що компанія не може "просто натиснути кнопку і повернутися в антиконкурентне середовище", зазначивши, що технічних обмежень для цього немає.

Рішення першого суду

Підсумком засідання стало рішення судді винести тимчасову заборону на блокування доступу Epic Games до інструментів розробки для Unreal Engine. Але Apple не стануть обмежувати у блокуванні Fortnite в магазині App Store.

Суддя вказала, що Epic не змогла продемонструвати непоправної шкоди від блокування Fortnite, але надала попередні докази того, що відкликання інструментів для розробників зашкодить розвитку Unreal Engine.

Заборона набуває чинності негайно, наступне слухання пройде 28 вересня 2020 року.

Найважливіше про суперечку Epic Games та Apple