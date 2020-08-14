Apple видалила мобільну гру Fortnite від Epic Games з App Store. Причина – впровадження власної платіжної системи в додатку, що порушує правила магазину. "Епіки" без вагань подали до суду.

З чого все почалося

Раніше 13 серпня Epic Games дозволила купувати віртуальну валюту V-bucks та інші товари в Fortnite прямо всередині програми з оплатою банківською картою або PayPal. Купівля у додатку загалом виходить дешевша, ніж за допомогою сервісів Apple, оскільки не включає 30% комісію, яку бере компанія зі всіх розробників.

Наприклад 1000 V-bucks, при покупці через інструменти App Store, обійдуться в 9,99 доларів, а безпосередньо в магазині – 7,99 доларів.

В Apple відзначили, що планують обговорити з Epic Games це питання для "усунення порушень", але не мають наміру надавати особливі умови для компанії.

"Сьогодні Epic Games пішла на невдалий крок, порушивши правила App Store, які одинаково застосовуються до всіх розробників і призначені для забезпечення безпеки магазину для наших користувачів. В результаті їх застосування Fortnite було видалено з магазину. Epic вже десять років користується App Store, і компанія отримала вигоду від екосистеми App Store, включаючи її інструменти, тестування і поширення, які Apple надає всім розробникам. Epic добровільно погодилася з умовами та рекомендаціями App Store, і ми раді, що вони побудували такий успішний бізнес в App Store", – заявили в Apple.

Схоже, що на такий крок Epic Games пішла, щоб спровокувати Apple, оскільки навіть в оновленні гри було зазначено нововведення і вигідне зниження цін.

Відтак компанія Epic Games подала в суд на Apple за мнополізацію ринку. Крім цього, компанія опублікувала ролик, який пародіює рекламу Apple – 1984, зняту Рідлі Скоттом. Тоді Apple закликала боротися з монополією IBM, сьогодні закликають боротися з Apple.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Google

Згодом Fornite зник і з Google Play. Причина все та ж: правила Google забороняють реалізацію внутрішніх покупок не через систему In-App Billing API, комісія за використання якої становить ті ж 30%. Користувачі Android все ще можуть встановити гру вручну, відвідавши сторінку гри на сайті Epic Games зі смартфона.

Apple не перший місяць перебуває в центрі уваги через високу комісії яку компанія бере з розробників. 30 липня Telegram подав антимонопольну скаргу на App Store, 7 серпня стало відомо, що хмарні платформи для геймінгу не з'являться на iOS через те, що в них також є вбудовані покупки. Щоб протистояти звинуваченням, Apple замовили аналітичний звіт, який показав, що 30-відсоткова комісія є не лише в App Store.