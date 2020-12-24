Epic Games і Samsung влаштували передріздвяну акцію під назвою "Свободу Fortnite". Компанії розіслали ігровим блогерам подарункові коробки, схожі на ті, в яких продають пристрої Apple.

У набір входить куртка з написом Free Fortnite і логотипом у вигляді веселкової лами, що нагадує один з класичних логотипів Apple. Сам напис виконаний фірмовим шрифтом Apple тих років. Про це розповіли у твіттері ігрові блогери DuckyTheGamer та Greg Miller, пише 24 канал.

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Що відомо



Epic Games і Samsung влаштували передріздвяну акцію / Фото @GameOverGreggy / Twitter

Крім куртки, в коробку поклали планшет Galaxy Tab S7 від компанії Samsung, і не просто так. Справа в тому, що Fortnite стала грою року за версією Samsung Galaxy Store. Зараз це один з небагатьох популярних магазинів додатків, в якому все ще можна завантажити гру.

Поки Fortnite все ще недоступна в App Store і Google Play, ви можете завантажити її з магазину додатків Epic Games або Galaxy Store,

— написали в записці, яка додається до коробки.

Вміст коробки, яку Epic Games і Samsung відправили блогерам / Фото @GameOverGreggy / Twitter

Нагадаємо, влітку 2020 року Epic Games додала у Fortnite можливість здійснювати покупки в обхід інструментів App Store і Google Play. Цим студія заявила, що не бажає платити 30-відсоткову комісію компаніям Apple і Google. Згодом обидва магазини видалили Fortnite. Epic Games у свою чергу подала до суду. Справу розглянуть в 2021 році.

У листопаді Apple погодилася знизити комісію для деяких розробників, проте Epic Games зреагувала на це негативно, вважаючи, що цей хід Apple покликаний "розділити розробників і зберегти монополію".